عبدالله المري:شرطة دبي حريصة على الريادة والتميز

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي حرص القيادة العامة لشرطة دبي على المضي قدماً في مسيرة الريادة والتميز وفقاً لأعلى معايير الجودة العالمية، لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية والارتقاء بمستوى الخدمات، التي تقدمها شرطة دبي، والهادفة لإسعاد المجتمع، ما يضمن تحقيق التطلعات والتوجهات والرؤى الحكومية، وتلبية توقعات المجتمع بالحصول على خدمات حكومية بمستوى 7 نجوم، وبأعلى درجات الكفاءة والفعالية.

اجتماع

جاء ذلك خلال ترؤس معالي اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الاجتماع الدوري لمجلس التميز المؤسسي في شرطة دبي، بحضور مساعدي القائد العام، وأعضاء المجلس من مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وعدد من الضباط، والمعنيين.

مشاركات

واستعرض العميد الشيخ محمد عبدالله راشد المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والرائد إبراهيم أهلي أمين سر المجلس، بعضاً من الدروس المستفادة من المشاركات المختلفة والمتنوعة لشرطة دبي، ودور المجلس في تعزيز مكانة شرطة في المجالات المختلفة للتميز والريادة.