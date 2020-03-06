استعراض ملامح استراتيجية نيابة دبي

المصدر: دبي - البيان

ترأس المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، اجتماع القيادة الاستراتيجي بحضور المستشار يوسف حسن المطوع النائب العام المساعد، والمستشار خليفة راشد بن ديماس المحامي العام الأول، رئيس المكتب الفني للنائب العام، بهدف استعراض أبرز ملامح الخارطة الاستراتيجية للدائرة، ومناقشة عدد من المواضيع المهمة لتحسين الأداء والإنتاج وأبرز الخطط المستقبلية.

وتناول الاجتماع أجندة هذا العام، منها متابعة تنفيذ استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية بالنيابة العامة، ومراجعة أجندة استعداد الدائرة لفئة الجهة الحكومية الرائدة لعام 2020، واعتماد الإصدار السابع للخارطة الاستراتيجية إلى جانب اعتماد الإصدار السابع لمنظومة العمليات الرئيسية والمساندة، وكذلك إطلاق برنامج القيادة الذكية كجزء من منظومة العمل لمتابعة الأداء وتوفير المعلومات الاستراتيجية بشكل فوري.