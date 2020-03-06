راشد النعيمي يستقبل مسيرة فرسان «القافلة الوردية العاشرة»

المصدر: الشارقة - وام

حظيت مسيرة فرسان القافلة الوردية العاشرة أول من أمس بحضور رسمي وتفاعل مجتمعي لافت في إمارة عجمان، حيث كان في استقبالها لدى وصولها أولى محطاتها في بلدية عجمان الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، برفقة سفيرة القافلة الوردية مريم الشرفا، وعدد من مديري ورؤساء الأقسام في البلدية.

وأثنى الشيخ راشد بن حميد النعيمي، سفير القافلة الوردية منذ 9 أعوام، على الجهود الكبيرة لمسيرة فرسان القافلة الوردية ودورها الإنساني والمجتمعي الكبير، مؤكداً أن دائرة البلدية والتخطيط والقيادة العامة لشرطة عجمان تحرصان دوماً على تقديم الدعم لمسيرة فرسان القافلة الوردية.

وقال: «نسعد باستضافة مسيرة فرسان القافلة الوردية بنسختها العاشرة التي تطوف سنوياً في كافة مناطق الدولة، ونسعى دائماً للمساهمة بترسيخ رسالتها الإيجابية الرامية إلى نشر الوعي بضرورة إجراء الفحوصات المبكرة للكشف عن السرطان وتعزيز فرص علاجه والشفاء منه ».

وشهد اليوم الثامن من المسيرة تنظيم فعالية توعوية في حديقة الحميدية بالتعاون مع دائرة البلدية والتخطيط بعجمان .

وانتقلت المسيرة إلى العاصمة أبوظبي، حيث انطلقت من مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي إلى كورنيش أبوظبي ثم إلى مارينا مول ثم إلى جامع الشيخ زايد الكبير قبل أن تختتم مسارها في هيلث بوينت بعد أن قطعت 14 كم.