حاكم الشارقة يتسلم الدكتوراه الفخرية في الدراما من جامعة السودان

المصدر: الشارقة - البيان

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، صباح أمس، بمقر الأكاديمية، وفد جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، يتقدمهم مدير الجامعة الدكتور عوض سعد حسن.

ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة في مستهل لقائه بوفد الجامعة، مشيراً إلى العلاقات المتميزة التي تجمع إمارة الشارقة بالقارة الأفريقية والسودان، خاصة في مختلف المجالات.

وتبادل سموه الأحاديث الودية ذات الاهتمام المشترك في المجالات العلمية والثقافية .

واستعرض سموه تجربة الشارقة العلمية والثقافية التي امتدت عدة عقود من خلال تبنيها مشروع الشارقة الثقافي في خدمة الإنسان والاستثمار فيه، مبيناً أن المسرح والفنون والارتقاء به جزء من مشروعها الثقافي.

ونقل الدكتور عوض سعد حسن تحيات الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء السوداني، وتمنياته لدولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة الشارقة المزيد من التقدم والازدهار، ولسموه، موفور الصحة ودوام العافية.

دكتوراه

تسلّم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، صباح أمس، بمقر الأكاديمية، شهادة الدكتوراه الفخرية في الدراما من جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، لإسهامات سموه في التأليف المسرحي والارتقاء بالحركة المسرحية .

وأعرب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عن سعادته بهذا التكريم الذي يأتي من جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا التي تتميز بكونها نشيطة في مختلف المجالات الثقافية والعلمية وتقدم العلم الصحيح لطلابها، مؤكداً وقوفه إلى جانب الجامعة ودعم مسيرتها العلمية.

وبدأت مراسم تسليم صاحب السمو حاكم الشارقة شهادة الدكتوراه الفخرية في الدراما، بكلمة لمدير جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا الدكتور عوض سعد حسن، أثنى فيها على جهود صاحب السمو حاكم الشارقة في دعم مختلف ضروب الثقافة والعلم.