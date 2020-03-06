شرطة دبي تنظم دورة المتحدث الرسمي لـ«إكسبو 2020»

المصدر: دبي - البيان

افتتح العميد خالد شهيل، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، دورة «المتحدث الرسمي لحدث إكسبو 2020»، التي تأتي ضمن خطة التدريب الداخلي لموظفي شرطة دبي، بهدف الاستعداد للحدث العالمي.

وأكد العميد شهيل أهمية الدورة للقيادات الشرطية في شرطة دبي التي ستقود قطاعات وفرق العمل في حدث إكسبو العالمي، مشيراً إلى أن الدورة ستسهم في صقل إمكانياتهم في التواصل والاتصال مع وسائل الإعلام والجمهور الخارجي، مبيناً في الوقت ذاته أنه ستكون هناك دورات أخرى في إطار الجهود الهادفة إلى الاستعداد للحدث العالمي.

وتضمنت الدورة، التي قدمها على مدى يومين، فهد القحطاني، الخبير في مجال الاتصال المؤسسي من المكتب المؤسسي للاستشارات، إجراء تقييمات فردية أولية عن طريق الاستبانة ومقابلات دقيقة مع المشاركين، إلى جانب إجراء مقابلة صحفية عملية ميدانية تحاكي الواقع.

وقدّم القحطاني شرحاً عن دور وسائل الإعلام والاتصال، ثم قدّم شرحاً عن آلية قيام المتحدث الرسمي بتسليط الضوء خلال المقابلات الصحفية على الرسائل التي يسعى إلى توصيلها إلى أفراد الجمهور بطريقة فعّالة ومثالية وخاصة ضمن الوقت القصير الذي قد يُتاح له على وسائل الاتصال المرئية وضمن التقارير التلفزيونية، إلى جانب تناول دور لغة الجسد والصوت في المقابلات الصحفية في الإسهام في إيصال الرسالة الإعلامية.

وناقشت الدورة حالات واقعية لقضايا إعلامية إقليمية ودولية وكيفية تناولها من خلال المتحدث الرسمي ودراسة أفضل الممارسات، وإجراء تمرينات عملية في التحدث أمام الجمهور.

وفي اليوم الثاني، ناقشت الدورة الجاهزية، في ظل سيناريوهات الأزمات، دور وسائل الإعلام الاجتماعية في نقل الرسائل الإعلامية، وكيفية تعامل المتحدث الرسمي مع الأسئلة في المؤتمرات الصحفية، وكيفية إلقاء الخطابات، إلى جانب إجراء تمرينات عملية في كتابة الخطب، وتمرينات في الإلقاء الارتجالي.