«طرق دبي» تطلق برنامج مسرعات الابتكار لموظفيها

المصدر: دبي- البيان

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، برنامج مسرعات الابتكار لموظفيها، وذلك بالتعاون مع معهد إدارة الابتكار العالمي (GIMI).

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الهيئة المتواصل لتعزيز روح الابتكار لدى موظفيها بمختلف فئاتهم وتخصصاتهم.

برنامج

وأوضح ناصر حمد بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية أن برنامج مسرعات الابتكار هو برنامج مكثف وعملي وممتع يستخدم منهجية على مستوى عالمي لتوليد الأفكار وتحويلها إلى مفاهيم عملية، يتم اختبارها في فترة زمنية قصيرة للغاية.

وقال بوشهاب: «يهدف البرنامج إلى إنتاج مفهوم مبتكر لهيئة الطرق والمواصلات، ويضم (7) فرق من جميع المؤسسات والقطاعات في الهيئة، يتكون كل فريق من (3-4) موظفين يعمل كل منهم على تحدٍ رئيس يؤثر في مؤسسته أو قطاعه».

وعلى مدار (7) أسابيع، ستحدد الفرق التحديات الرئيسية، وتعمل في مجموعات لتحديد الحلول وتفاصيل مفاهيم الأعمال. وسيتَّبع البرنامج نهج الابتكار التابع للمعهد العالمي لإدارة الابتكار (GIMI).

منصة

وسيعمل برنامج مسرعات الابتكار كمنصة رئيسية لضمان وجود تدفق جيد لمفاهيم الأعمال المبتكرة، كما أكد بوشهاب أهمية هذا البرنامج في تحقيق أهداف هيئة الطرق والمواصلات في المستقبل.

ولن يسهم برنامج تسريع الابتكار في تقديم المزيد من المشاريع المبتكرة فحسب، بل سيعزز أيضاً نضج الابتكار على نطاق واسع، حيث إن هذه الخطوة مهمة لضمان استمرار نشر وتعزيز ثقافة الابتكار على مستوى الهيئة.