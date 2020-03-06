القطامي: القطاع الطبي الخاص شريك في تعزيز القدرة التنافسية

المصدر: دبي- البيان

أكد معالي حميد محمد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي على الدور المهم والفاعل الذي يقوم به القطاع الطبي الخاص كشريك استراتيجي في تحقيق الأهداف والتوجيهات التي تعمل عليها هيئة الصحة بدبي، وتسعى لتحقيقها وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».

وأشار معاليه إلى أهمية التعاون والتنسيق مع القطاع الطبي الخاص في الإمارة، وتوحيد الجهود المشتركة للارتقاء بمستوى ونوعية خدمات الرعاية الصحية بدبي، وتعزيز القدرة التنافسية للإمارة على الخارطة العالمية كوجهة مثالية للسياحة العلاجية والاستشفاء.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده معاليه يوم أمس، بمبنى الإدارة العامة لهيئة الصحة بدبي مع «مجموعة مستشفيات دبي» برئاسة سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادي بدبي، رئيس المجموعة.

وناقش الاجتماع الذي يعد الأول لـــ«مجموعة مستشفيات دبي» عدداً من المواضيع المتعلقة بالعمل المشترك لتوحيد طبيعة ومعايير ومستوى الخدمات المقدمة في كافة المنشآت الصحية في الإمارة .

معايير عالمية

كما ركز الاجتماع على تطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية للمساهمة في خلق ثقافة الجودة والتميز، وتحسين الأداء وتحفيز المنافسة الإيجابية بين مقدمي الرعاية الصحية، وتعزيز فرص الإبداع والابتكار.

وأعرب معاليه عن ثقته في الوصول إلى الأهداف المنشودة في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الطبي.

وثمّن الجهود الكبيرة التي يقوم بها القطاع الطبي الخاص في الإمارة والتزامه بكافة الأنظمة والمعايير والمتطلبات التي ساهمت بشكل كبير في تحقيق السمعة والريادة والتميز للإمارة من خلال إيجاد منظومة ونموذج صحي مبتكر على مستوى المنطقة.