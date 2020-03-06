ورشة تعريفية بأنظمة تصنيف المقاولين والاستشاريين في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال إدارة التصنيف وقيد المهن، ورشة تعريفية عن الأنظمة الجديدة لتصنيف المقاولين والاستشاريين ونظام قيد المهندسين، وذلك بهدف تعريف المهندسين وشركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية العاملة في إمارة أبوظبي باشتراطات ومتطلبات الأنظمة الجديدة.

جاءت الورشة ضمن سلسلة من الورش واللقاءات التي تستهدف العاملين في إمارة أبوظبي، وانعكاساً لاهتمام بلدية مدينة أبوظبي بتعريف الشركاء الاستراتيجيين بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بقطاع البناء والإنشاء.

نظام

وأشارت الورشة إلى أن نظام قيد المهندسين يهدف إلى ضمان تحقيق المنافسة العادلة بين العاملين في المهن الهندسية من أفراد ومنشآت، وحماية حقوق وأعمال جميع الأطراف المعنية من متعاملين وعاملين بمجال المهن الهندسية، والتأكد من كفاءة المهندسين.

وكذلك رفع وبناء المهارات والقدرات المهنية للمهندسين، والتميز الوظيفي المهني بين المهندسين، والمرونة في تبادل الخبرات بين القطاعات المختلفة والتنقل في ما بينها، بالإضافة إلى حماية المهنة والارتقاء بأخلاقياتها، وإيجاد علاقة مهنية بين المهندسين وفقاً لمستوياتهم ومسؤولياتهم.

وناقشت الورشة أهداف النظم المستحدثة لتصنيف المقاولين والاستشاريين، والتي تتضمن حماية المقاولين والمكاتب الهندسية من المنافسة غير المتكافئة، وضمان حصول الكيانات العاملة في قطاع التشييد والبناء على الشهادات اللازمة بحسب نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية ونظام إدارة الجودة والبيئة .