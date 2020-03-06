80 ألف معاملة إلكترونية في بلدية الفجيرة

المصدر: (الفجيرة- وام)

أنجزت بلدية الفجيرة 80 ألفاً و606 معاملات إلكترونية العام الماضي، عبر القنوات المختلفة، لتقديم الخدمات في البلدية، والتي تشمل أفرع البلدية، ونوافذ الخدمة السريعة، وأجهزة الخدمة الذاتية والتطبيقات الذكية، والموقع الإلكتروني للبلدية.

وأوضح المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة، أن البلدية تهدف إلى الارتقاء بنوعية وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، وسرعة الاستجابة، والرد على استفساراتهم، والتعامل مع مختلف الملاحظات الواردة من الجمهور، عبر تحويلها للجهات المعنية بالبلدية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها، بما يسهم في تحقيق تواصل فعال وحيوي بين الجمهور، ومتخذي القرار في البلدية.