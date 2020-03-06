سلطان المنصوري يسلّم «مواصلات الإمارات» شهادة المطابقة الإماراتية

المصدر: دبي - البيان

تسلّمت «مواصلات الإمارات»، ممثلة بمركز الإمارات للخدمات الفنية، شهادة الاعتماد والمطابقة من معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، وذلك وفقاً للنظام الإماراتي لمتطلبات مطابقة منشآت إصلاح ومراكز خدمة المركبات.

جاء ذلك خلال تكريم الدفعة الأولى من منشآت الإصلاح ومراكز الخدمة الحاصلة على شهادة الاعتماد والمطابقة، في حفل عقد في مبنى وزارة الاقتصاد بدبي، وبحضور عدد كبير من المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص، إذ تسلّم الشهادة عبيد ربيع مبارك، مدير مركز الإمارات للخدمات الفنية، وبمشاركة محمد أحمد، مدير إدارة تطوير الأعمال، وسعود آل علي، رئيس قسم العمليات الفنية في دائرة الخدمات الفنية بالمؤسسة.

وبهذه المناسبة، أعرب محمد عبد الله الجرمن، المدير العام لمواصلات الإمارات، عن اعتزازه بجهود فريق العمل في المؤسسة في تطوير الورش الفنية التابعة لها، وتقديم خدمات فنية في مجالي الصيانة والإصلاح والارتقاء بها من حيث الجودة والكفاءة والتميز والاستدامة، وهو الأمر الذي أهّل مركز الإمارات للخدمات الفنية لأن يكون ضمن الدفعة الأولى من مراكز الخدمة الحاصلة على شهادة المطابقة لمتطلبات الورش الفنية، ولا سيما حصول المركز على التصنيف الأعلى في التقييم، وهو فئة خمس نجوم.

وأشار الجرمن إلى أن «مواصلات الإمارات» تملك رصيداً واسعاً من الخبرة المتراكمة والإمكانيات العالية في قطاع خدمات الدعم الفني لمركبات الأفراد وأساطيل المؤسسات والدوائر المحلية وشركات القطاع الخاص، وهي تعمل على بذل جهودها وحشد هذه الإمكانيات وتوظيف هذه الخبرات من أجل تقديم منظومة خدمات متميزة ورائدة، مراعية في الوقت نفسه التزاماتها المجتمعية.

وأشار إلى أن مواصلات الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في تطبيق أفضل المواصفات العالمية في مجال صيانة المركبات، وتقدم خدماتها الفنية وفق أرقى المعايير التي تسهم في تحقيق سعادة المتعاملين، إذ تقدم خدماتها الفنية حالياً من خلال 89 ورشة فنية منتشرة في جميع مناطق الدولة، وتستوعب ورشها الفنية 1057 مركبة في اليوم الواحد.