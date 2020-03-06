200 عقار قديم في عجمان تقرر هدمها العام الجاري

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

قررت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان هدم 200 عقار قديم ومهجور في مناطق سكنية مختلفة في الإمارة خلال العام الحالي، وذلك ضمن خطة اعتُمدت لهدم البيوت القديمة والمهجورة والآيلة للسقوط.

وفي إطار سعي وحرص الدائرة في الحفاظ على الوجه الجمالي لمدينة عجمان، كما سيتم خلال العام المقبل هدم عدد مماثل من العقارات المهجورة، وذلك بعد حصر جميع العقارات القديمة والمهجورة والآيلة للسقوط في منطقتي الليوارة 2 والنخيل 2، كما تقررت إزالة وهدم جميع البيوت القديمة في نهاية عام 2022.

حصر المباني المهجورة

وقال الدكتور مهندس محمد أحمد بن عمير المهيري، مدير قطاع تطوير البنية التحتية في دائرة البلدية والتخطيط: «إنه تم تشكيل لجنة فنية بناء للأمر المحلي رقم 2 لسنة 2018 بشأن المباني المتصدعة والقديمة والآيلة للسقوط»، لافتاً إلى أنها قامت بعملية حصر جميع المباني والمهجورة والمتصدعة في المناطق المختلفة في مدينة عجمان، وتم إخطار ملاك هذه المباني ووضع علامة الهدم عليها.

إضافة إلى الإعلان في الصحف المحلية في حال عدم مراجعة صاحب العقار للدائرة.

كما تمت مخاطبة الجهات المعنية بتوصيل خدمات الكهرباء والماء والاتصالات بفصل هذه الخدمات من المباني التي تم تحديدها من قبل الدائرة لعملية الهدم، ثم البدء في عملية الهدم واحتساب الرسوم المقررة على أصحاب العقارات.

رؤية 2021

ولفت المهيري إلى أن دائرة البلدية والتخطيط ترمي إلى تحقيق رؤية عجمان 2021 وتحقيق الترابط بين عناصر البنية التحتية والمجتمعات السكنية من خلال تحقيق التنمية الحضرية المتوازنة في كافة مناطق السكنية، وتطوير البيئة الحضرية وفق الدراسات والمخططات والتشريعات المعتمدة.

خطة مستقبلية

وأفاد المهيري بأنه تم هدم 189 عقاراً قديماً خلال السنوات الأربع الماضية، من أجل سلامة السكان والحفاظ على أمن وسلامة المجتمع من سقوط المباني، كما أن وجود النسيج القديم المعماري لا يتماشى مع الاشتراطات العمرانية الحديثة الخاصة بالتخطيط العمراني التي اعتمدتها الدائرة أخيراً.