مريم المهيري: الأمن الغذائي مسؤوليتنا جميعاً

المصدر: دبي- البيان

نظمت مجموعة عمل الإمارات للبيئة، المنظمة غير الحكومية البيئية الأولى من نوعها في الدولة، حفل عشائها السنوي للشركات في منتجع شيراتون جميرا بيتش، احتفالاً بثلاثة عقود أمضتها المجموعة في «الخدمة الخضراء» لدولة الإمارات، وذلك تحت رعاية المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة، وبحضور ضيفة الشرف معالي مريم حارب المهيري، وزيرة الدولة للأمن الغذائي، و200 مؤسسة تضم رؤساء الشركات وعدداً كبيراً من كبار الشخصيات، والسفراء والقناصل والمسؤولين الحكوميين وأعضاء المجموعة وشركائها ورعاتها.

أقيم الحفل تحت شعار «بعد مرور 30 عاماً، معاً نحو الـ 30 المقبلة».وأكدت معالي مريم المهيري في كلمتها خلال الحفل «إنه لأمر مدهش أن نعرف بمرور 30 عاماً على تأسيس المجموعة، وأشكر مجموعة عمل الإمارات للبيئة وحبيبة المرعشي على عملهما الرائع، وإنني أتطلع إلى السنوات الثلاثين المقبلة بتفاؤل». دولة الإمارات تتمتع بأمن غذائي ولكن الدولة تستورد 90 في المائة من الأغذية .

وقالت: الأمن الغذائي ليس مسؤولية الحكومة أو القطاع الخاص فقط، إنها مسؤولية كل واحد منا، وهذا مهم للغاية بالنسبة لنا في مكتب الأمن الغذائي، تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي. أنا فخورة بأن أقول، في مؤشر الأمن الغذائي العالمي للعام الماضي كنا في المركز الـ 31، والآن نحن في المركز الـ 21.

ورحبت حبيبة المرعشي، رئيسة المجموعة، بالضيوف وقالت: 30 عاماً تعتبر فترة طويلة بجميع المقاييس، وبحمد الله سرنا بنجاح في هذا الدرب بفضل دعم أعضائنا وشركائنا ومنتسبينا، وإيماننا الراسخ بمستقبل مستدام وبيئة أفضل. أشكركم جميعاً على الوقوف معنا الآن وعلى مدار العقود الماضية لتحقيق رؤيتنا وأهدافنا".

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تم تكريم 48 مؤسسة من القطاعين العام و الخاص وقالت إن حفل العشاء السنوي يعد مناسبة تستضيف المجموعة من خلالها أعضائها وشركائها ورعاتها، للاعتراف بالتزام ودعم كل كيان يمثل جزءاً من جهوده للحد من بصمة الكربون وضمان مستقبل أكثر اخضراراً ومستداماً لدولة الإمارات العربية المتحدة.

كما يعد مناسبة للاحتفال بإنجازات العام السابق، وتكريم المساهمات البارزة للكيانات والأفراد الداعمين لجهود المجموعة في جعل دولة الإمارات بيئة أفضل ومستدامة.