طاقم نسائي يقود رحلة لـ «الإمارات» عبر 4 قارات

المصدر: دبي - البيان

بثت «طيران الإمارات»، فيديو لطاقم نسائي لإحدى رحلات «الإمارات للشحن الجوي»، بطائرة بوينغ 777، توقفت في عدة محطات عبر 4 قارات.

وذلك لتسليط الضوء في يوم المرأة العالمي، على دورها في صناعة الطيران، ومساهمتها في دعم الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية.

وقادت القبطان إيلين روز من الولايات المتحدة، والضابط أول هيدي ماك ديارميد من أستراليا، رحلة شحن غطّت عدة محطات، وقطعت 30 ألف كيلومتر خلال 10 أيام، وانضمت إليهما القبطان هيذر وولف من كندا، للقيادة على قطاع فرانكفورت-مكسيكو سيتي. ونقلت الرحلة 300 طن من شحنات الزهور والفاكهة والأدوية، وانطلقت من فرانكفورت إلى مكسيكو سيتي، ثم إلى كيتو وأغواديلا، وصولاً إلى أمستردام، وكانت دبي محطتها الأخيرة.