إجراءات وقائية في المساجد لتعزيز حماية المصلين

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

اتخذت الهيئة العامة للشؤون الاسلامية والأوقاف مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع وصول وانتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19» تتسق مع جهود الدولة لتوفير أقصى درجات الحماية والسلامة للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة وعممت الهيئة على جميع الأئمة والخطباء للمساهمة في تهيئة البيئة الصحية للمساجد والتخفيف على المصلين والإيجاز في خطب الجمعة.

10 دقائق

وخصصت الهيئة مدة 10 دقائق لصلاة الجمعة بالكامل حفاظاً على صحة المصلين وعلى كافة أفراد المجتمع، كما اتخذت مجموعة من الإجراءات وشكلت فرق عمل في جميع فروعها على مستوى الدولة لمتابعة ضمان البيئة الصحية الآمنة في المساجد والمرافق التابعة لها، وكذلك مراكز تحفيظ القرآن الكريم، وكافة مبانيها.

حيث بدأت الهيئة بتعقيم المساجد على مستوى الدولة بشكل كامل لجميع محتوياتها ومرافقها بما فيها الفرش والأرفف والكتب وسيتم وضع أجهزة التعقيم على أبواب المساجد.كما تقوم الهيئة باستبدال فرش بعض المساجد في أماكن الازدحام ومساجد الطرقات بفرش جديد سهل التعقيم والتنظيف.

وشدد الأطباء على أهمية الحرص على تغطية الفم والأنف بثني المرفق أو بمنديل ورقي عند السعال أو العطس، ثم تخلص من المنديل الورقي فوراً بإلقائه في سلة مهملات مغلقة وتنظيف الأيدي بمطهر كحولي أو بالماء والصابون، وذلك لمنع انتشار الجراثيم والفيروسات وكذلك التعامل بعناية مع اللحوم وأعضاء الحيوانات النيئة والحليب الخام لتفادي انتقال الملوثات إلى الأطعمة غير المطهوة، وفقاً لممارسات السلامة الغذائية الجيدة.

ونصح الدكتور عادل سعيد سجواني، أخصائي طب الأسرة، كبار السن والأطفال والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة أو ممن يعانون من الأمراض التنفسية مثل البرد والزكام، مؤكداً أن المصلين الذين يمكنهم أداء صلاة الجمعة في المسجد عليهم مراعاة الالتزام بالنظافة الشخصية من خلال غسل اليدين أو تعقيمها .

خطوات

من جانبها، أكدت الدكتورة أميرة الخاجة، مديرة إدارة الرعاية الصحية الأولية بالشارقة، أهمية الوقاية وتجنب الإصابة بالأمراض التنفسية باعتبار أن «الوقاية خير من العلاج»، وهناك خطوات أساسية يجب اتباعها للحماية من الأمراض الفيروسية العديدة ومنها كورونا المسجد، وأولها النظافة الشخصية من خلال غسل الأيدي بشكل دائم بالماء والصابون أو فركها بالمطهرات المعروفة، ثم اتباع الإتيكيت الخاص بآداب العطس والسعال من خلال تغطية الأنف والفم بمنديل واستخدامه لمرة واحدة والتخلص منه فوراً بشكل آمن.