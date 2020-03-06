شرطة أبوظبي: خدماتنا متوفرة بالموقع والتطبيق

المصدر: (أبوظبي - البيان )

دعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي الجمهور في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية إلى إنجاز معاملاتهم عبر تطبيقها الذكي وموقعها الإلكتروني.

وأكدت حرصها على سلامة وصحة الجمهور واهتمامها بمواصلة تطوير الخدمات الذكية على مدار الساعة ومواكبة التقنيات الحديثة وتسخيرها لتعزيز عملية الاتصال والتواصل مع الجمهور بكل قطاعاته، ترجمة للتحول إلى الحكومة الذكية وتبسيط الإجراءات من خلال توفير أرقى الخدمات بطريقة ذكية للمتعاملين من طالبي الخدمات المرورية والشرطية المختلفة.

وأوضحت شرطة أبوظبي أن خدماتها الذكية توفر الجهد والوقت على المتعاملين.