الشيخة فاطمة تشيد بخبرات شرطة أبوظبي لخدمة المجتمع

المصدر: أبوظبي - البيان

وقّعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي مذكرة تفاهم مع الاتحاد النسائي العام بشأن تطوير الشراكة الاستراتيجية في المجالات المجتمعية.

وأشادت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بالجهود التي تبذلها القيادة العامة لشرطة أبوظبي، في إطار تنسيق الجهود وإرساء أسس العمل المشترك في إعداد الخطط والمبادرات والأنشطة التوعوية والتثقيفية بما يخدم جميع شرائح المجتمع.

وأوضحت سموها أن لدى القيادة العامة لشرطة أبوظبي إمكانات وخبرات استراتيجية متميزة في مختلف القضايا الملامسة المجتمع، ونحن نعتز ونفتخر بما وصلت إليه من إنجازات وتحقيق مكاسب على كل الصُّعد التي تعنى بالمرأة.

وأكدت أن عقد شراكة استراتيجية مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي تشكّل إضافة قيمة لمسيرة النجاحات والتميز للمرأة الإماراتية في شتى المجالات، بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وتوجيهاتهم السديدة بأهمية تسخير كل الإمكانات المتاحة لبناء قدرا ت المرأة، وتمكينها من خلال الاستفادة من الفرص المتاحة لها في مؤسسات الدولة، إذ يحرص الاتحاد على التعاو من أجل كسب التأييد والعمل على إكساب المرأة خبرات الحياة العامة.

وقّع المذكرة في مقر الاتحاد النسائي العام، اللواء مكتوم علي الشريفي، المدير العام لشرطة أبوظبي، ونورة خليفة السويدي، المديرة العامة للاتحاد النسائي العام.