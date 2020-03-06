حمدان بن راشد يبحث توسيع الدعم مع «إسينو» الدوائية

المصدر: دبي - وام

استقبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة بدبي، بقصر سموه في زعبيل، أول من أمس، ستيفين سالتوفين، الرئيس التنفيذي لشركة «إسينو» السويسرية للصناعات الدوائية.

تطوير

وبحث سموه وسالتوفين سبل التعاون بين «إسينو» للصناعات الدوائية وجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، وتوسيع الدعم للمساعدة على تطوير خدمات الرعاية الصحية، وإثراء الأنشطة البحثية والتدريب، ومناقشة إمكانية التصنيع المحلي، بالتعاون مع شركة محلية مقرها دولة الإمارات خلال عام 2020-2021.

وتوجه رئيس الشركة السويسرية بالشكر والامتنان إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على ما يقدمه من دعم للنهوض بالقطاع الصحي والبحث العلمي.

حضر اللقاء عبد الله بن سوقات، المدير التنفيذي لجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، والدكتور أندرو بيرد، المدير العام بشركة «إسينو» لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، والدكتور أيمن القاضي، المدير التجاري للشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.