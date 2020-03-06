إشادة بمبادرة الإمارات إجلاء رعايا دول شقيقة وصديقة

المصدر: ( أبوظبي- وام )

ثمّنت وسائل إعلام عربية المبادرة الإنسانية لدولة الإمارات إجلاء عدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من مقاطعة هوباي الصينية بؤرة تفشي وباء كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وذلك بناءً على طلب حكوماتهم ونقلهم إلى أبوظبي ووصفت الإمارات بأنها وطن الإنسانية. وأكدت وسائل الإعلام العربية أن المبادرة تعكس أصالة النهج الإنساني في السياسة الإماراتية التي لطالما وقفت قيادة وشعباً إلى جانب الدول والشعوب في الأوقات الصعبة، مشيرةً في الوقت نفسه إلى المساهمة الإماراتية الفاعلة في تعزيز الجهود الدولية لمكافحة فيروس «كورونا» والحد من انتشاره.

وأشادت في هذا الصدد بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لعملية الإجلاء والتي تعبّر في جوهرها عن عمق المشاعر الإنسانية لقيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات ونبل مقاصدها. فمن جانبها، نوّهت صحيفة «أخبار اليوم السودانية» بالمواقف الإماراتية الداعمة للسودان والتي تنم عن عمق العلاقات الأخوية بين البلدين..

مشيرةً إلى تقدير أسر وأهالي الطلبة السودانيين الذين تم إجلاؤهم من خلال المبادرة وشكرهم لدولة الإمارات على هذا الموقف الإنساني النبيل. وسلطت الصحيفة الضوء على بيان وزارة الخارجية السودانية الذي ثمّن عالياً تعاون دولة الإمارات وجهودها المقدرة في إتمام عملية الإجلاء التي تضمنت عدداً من الرعايا السودانيين. بدورها أبرزت صحيفة «اليوم السابع المصرية» تغريدة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على موقع «تويتر» والتي أبدى خلالها اهتمامه بقضية إجلاء العالقين من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من مقاطعة هوبي الصينية إلى الإمارات.