الأفخم: ضرورة عدم الانجراف وراء الأخبار غير الصحيحة

المصدر: (الفجيرة - عائشة الكعبي)

أكد المهندس محمد سيف الأفخم، مدير بلدية الفجيرة، أنه على الجمهور عدم الانجراف وراء الأخبار غير الصحيحة عن الوضع الصحي الراهن في الدولة، وأنهم يجب استقاء الأخبار من الجهات الصحية المعتمدة في الدولة الحريصة على بث المعلومات وآخر التطورات بكل شفافية، إلى جانب اتخاذ الإجراءات الاحترازية الضرورية اللازمة وفقاً للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

وأوضح أن هناك اجتماعات دورية مع مختلف الجهات المختصة للوقوف على المستجدات عن «فيروس كورونا»، في إطار تضافر الجهود والتعاون المستدام بين جميع الجهات المعنية في الدولة، تماشياً مع استراتيجيتها الرامية إلى وقاية المجتمع من أي أمراض، وطالب الأفخم الجميع بضرورة التقيد بالإرشادات الصحية الصادرة من الوزارة، بهدف الوقاية والمحافظة على صحة وسلامة الجميع. وقال الأفخم: «إن الإمارات تعمل وفق منظومة عمل وخطط متكاملة للطوارئ لمواجهة المخاطر واحتوائها، حرصاً منها على ضمان سلامة وحماية جميع المواطنين والمقيمين والزوار على أرض الدولة».