تعاون بين مؤسستي «النعيمي» و«صقر» لدعم الأسر المتعففة

المصدر: (عجمان - وام)

التقت الشيخة عزة بنت عبد الله النعيمي المدير العام لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية في مقر المؤسسة، أحمد الزعابي مدير عام مؤسسة صقر للأعمال الخيرية والإنسانية والوفد المرافق له.

واستعرضت الشيخة عزة النعيمي خلال اللقاء مشاريع وبرامج المؤسسة، التي تم تنفذيها خلال الفترة الماضية وخططها المستقبلية الهادفة إلى إيصال المساعدات إلى المستحقين من غير القادرين.

وتم بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وآليات العمل المشترك بين الجانبين، في إطار سعيهما لخدمة ودعم الأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود والحالات الإنسانية.

من جانبه، ثمن أحمد الزعابي الدور، الذي تقوم به مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية في مجال الأعمال الخيرية والإنسانية، معرباً عن سعادته بالتعاون مع المؤسسة في سبيل تحقيق الهدف الأسمى، الذي تسعى له الجمعيات الخيرية العاملة في الدولة، وهو رسم البسمة على وجه كل من يحتاج إلى المساعدة.