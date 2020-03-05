خليفة بن زايد يصدر مرسوماً أميرياً بإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم

المصدر: وام

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، مرسوماً أميرياً بإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، برئاسة سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان.

ونص القرار على عضوية كلّ من أصحاب المعالي والسعادة والسادة، الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، عبدالله عبدالحميد الساهي، حمد علي محمد القاضي الظاهري، عامر حسين الحمادي، مبارك سعيد الشامسي، لبنى علي عبدالرحمن الشامسي، سناء محمد سهيل، طلال مصطفى الهاشمي. وتستمر مدة عضوية المجلس 5 سنوات قابلة للتجديد.