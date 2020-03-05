قرقاش يلتقي وزير الخارجية المصري

المصدر: وام

التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ..معالي سامح شكري وزير الخارجية المصري حيث تداولا العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، ومحاور تطوير العلاقات الثنائية.

وبحث الوزيران - خلال لقائهما في مقر وزارة الخارجية المصرية اليوم - التطورات في القضايا الإقليمية، إلى جانب تحديات الأمن القومي العربي. مؤكدين حرص البلدين الشقيقين على أمن واستقرار المنطقة.

وتطرقت المشاورات بين معالي د. قرقاش ومعالي سامح شكري إلى سبل توطيد التعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية.