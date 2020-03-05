10 إجراءات يجب مراعاتها عند تقييم مكان الإقامة

المصدر: دبي- وائل نعيم

حدد دليل اشتراطات الحجر الصحي "كوفيد 19"، 10 إجراءات يجب مراعاتها في تقييم مكان الإقامة للحجر الصحي المنزلي، لأن الأشخاص الذين تعرضوا إلى المرض قد يحتاجون إلى البقاء في الحجر الصحي لمدة أسبوعين، ويجب التأكد من أن البيئة المنزلية تلبي الاحتياجات البدنية والعقلية والطبية المستمرة للفرد، ويجب إجراء تقييم للمنزل لمدى ملاءمته للحجر الصحي، قبل وضع الشخص في الحجر الصحي.



1- توفر غرفة فردية مع دورة مياه خاصة.

2- توفر الوصول إلى المواد التعليمية حول المرض والحجر الصحي.

3- توفر الماء والكهرباء وجمع القمامة والتدفئة أو التكييف، التهوية، وسائل الترفيه.

4 - توفير الادوية والعلاجات للأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة.

5 - اللوازم الأساسية "الملابس، الغذاء، مستلزمات النظافة اليدوية، خدمات الغسيل".

6 - الاتصال للمراقبة من قبل العاملين الصحيين، والإبلاغ عن الأعراض، والوصول إلى خدمات الدعم، والتواصل مع العائلة

7- الوصول إلى العاملين في مجال الرعاية الصحية أو موظفي الإسعاف

8 - توفير ادوات للفحص والتقييم مثل جهاز قياس الحرارة وسجلات الحمى وحسب ما تقتضيه الحاجة

9 - توفير أرقام الهواتف للإبلاغ عن الأعراض والوصول إلى الخدمات وأرقام الطوارئ

10- توفير خدمات الدعم النفسي