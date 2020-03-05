نصائح وقائية للمصلين يوم الجمعة

المصدر: البيان الإلكتروني

يقدم الدكتور عادل سعيد سجواني، اختصاصي طب الأسرة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع مجموعة من النصائح الوقائية لرواد المساجد وخصوصاً في صلاة الجمعة، حفاظاً على صحتهم وصحة المجتمع. وهي:

1. اصطحاب سجادة الصلاة الخاصة إلى المسجد

2. مراعاة الالتزام بالنظافة الشخصية

3. غسل اليدين أو تعقيمها باستمرار

4. ارتداء الكمامة للأشخاص الأصحاء غير ضروري

5. ارتداء الكمامة ضروري جداً للأشخاص الذين يعانون من أمراض تنفسية أو زكام خاصة عند خروجهم واحتكاكهم بالناس.

6. كبار السن والأطفال ومن يعانون من ضعف المناعة أو أمراض تنفسية كالبرد والزكام ينصح بأداء الصلاة في المنزل