"التعليم والمعرفة" تجيب على 18 سؤالاً شائعاً حول إجازة المدارس

المصدر: أبوظبي – أحمد سعيد

أكدت دائرة التعليم والمعرفة أنه لا يحق للآباء استرداد أي رسوم بعد الإعلان عن إغلاق المدرسة لمدة أربعة أسابيع، كما لا يحق لأولياء الأمور المطالبة بإرجاع أي مبالغ لأولياء الأمور نظير فترة تعليق دوام الحضانات، مشيرة إلى أنها ستعمل على استدعاء الطلبة المبتعثين في الخارج إذا دعت الحاجة.

وتفصيلاً، نشرت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي على موقعها الرسمي إجابات على 18 سؤالاً شائعاً لأولياء الأمور حول العطلة المدرسية والإجراءات المتبعة لضمان استمرارية تعليم الطلبة خلال الفترة القادمة، حثت خلالهم أولياء الأمور على دعم أبنائهم خلال هذه الفترة، وتشجيعهم على التواصل المستمر مع المدارس لمتابعة المسيرة التعليمية لأبنائهم.

وأكدت دائرة التعليم والمعرفة أنه لا يحق للآباء استرداد أي رسوم بعد الإعلان عن إغلاق المدرسة لمدة أربعة أسابيع، حيث إنّ المدارس ستواصل تقديم خدمات التعليم خلال العطلة، بما يتماشى مع خططها الأكاديميّة، ابتداءً من 22 مارس 2020، مشيرة إلى أن المدارس وضعت خطة للتعليم عن بعد، وسيقوم المعلمون بتقديم الدعم للطلبة خلال هذين الأسبوعين.

وحول كيفية توفير المدارس التعليم عن بعد للطلبة، بينت أن المدارس تختلف في طريقة تقديم مناهجها التعليمية، ولها خططها الخاصة لتنفيذ عملية التعليم عن بعد، وخلال الأسبوعين المقبلين ستعمل دائرة التعليم والمعرفة بشكل مكثّف مع المدارس لتوفير الموارد التعليمية الإضافية للطلبة وأولياء الأمور، عند الحاجة.

وعن المواد التي يتوجب على الطلبة دراستها خلال فترة التعليم عن بعد، أوضحت أن المدارس تحدد الموادّ المطلوبة بناءً على متطلّبات المناهج الدراسيّة التي تتبناها. وحثت كافة المدارس على تغطية المواد الأساسية: اللّغة العربيّة والرياضيّات والعلوم واللّغة الإنجليزيّة.

وحول السماح للطلبة إجراء الامتحانات الخارجية خلال فترة التعطيل، بينت الدائرة إنها ستعمل مع المدارس لضمان عدم تأثر الطلبة الذين من المقرر أن يخضعوا للاختبارات الخارجية خلال هذه الفترة.

ونفت الدائرة في ردها على استفسار حول استمرارية تقديم برامج إثراء الطلبة (Rize) بعد المدرسة خلال هذه الفترة، تقديم برامج إثراء الطلبة خلال عطلة الأربعة أسابيع، مشيرة إلى أنها تعمل الدائرة حاليًا على توفير حلول بديلة عبر الإنترنت للطلبة المسجلين، على أن تقوم بمشاركة المزيد من المعلومات مع أولياء الأمور عبر الموقع الإلكتروني لبرامج إثراء الطلبة، ونصحت أولياء الأمور والطلبة بمتابعة حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على جميع الإعلانات الرسمية.

وحول ما إذا كانت المدارس ستستأنف عملها بعد أربعة أسابيع، بينت أن الجهات الصحيّة الحكوميّة بتقييم الوضع بشكل مستمرّ خلال العطلة، على ان تقوم الدائرة ببث التحديثات عبر حسابتها الرسميّة على مواقع التواصل الاجتماعيّ (انستغرام، وتويتر) فور صدور أيّ قرارات متعلّقة بهذا الشأن؛ داعية أولياء الأمور والطلبة الاطلاع على آخر المستجدات.

وعن تأثير الإعلان بتعطيل الدوام المدرسي على المدارس الآسيوية، أوضحت انه ينبغي أن تعتبر المدارس يوم الخميس الموافق لتاريخ 5 مارس 2020 هو آخر يوم دراسيّ، ويتوجّب احتساب درجات الطلبة وفقًا لذلك، مبينة انه لن يتمّ إجراء الاختبارات الداخليّة كما هو مقرّر مسبقًا، بينما ستعمل الدائرة مع المدارس لضمان عدم تأثّر الطلبة الذين يستعدّون للامتحانات الخارجيّة.

أكدت دائرة التعليم والمعرفة أنها على اطلاع تام بأوضاع الطلبة المبتعثين في الجامعات بالخارج وعلى تواصل دائم معهم، وتم تزويد الطلبة بالمواد التوعوية اللازمة للحفاظ على سلامتهم، بالإضافة إلى الدعم الذي يقدمه المرشدين إلى الطلبة، كما قامت الدائرة بتوفير رقم خاص للتواصل مع الأشخاص المعنيين في الدائرة، وحث الطلبة على متابعة النصائح الطبية التي تقدمها الجامعة والتواصل مع سفارة دولة الإمارات في بلد الدراسة إذا لزم الأمر.

وحول احتمالية استدعاء الطلبة المبتعثين في الخارج، أشارت الدائرة إلى أنها على تواصل دائم مع الطلبة والجامعات لمتابعة أوضاعهم، كما يتم التنسيق مع الملحقيات الثقافية المعنية والجامعات للتوصل إلى إجراء عاجل لإعادة الطلبة إلى موطنهم، إذا دعت الحاجة.

وأهابت الدائرة بالطلبة ضرورة التأكد من صحة المعلومات الواردة إليهم، واستسقاء المعلومات من المصادر الصحية الرسمية، وعدم تداول أي معلومات عن هذا المرض بشكل عام، للاستفسار أو للدعم الطبي يرجى التواصل مع خدمة "استجابة" في مركز العمليات – هيئة الصحة على الرقم التالي: 8001717.

وحول سبب تعليق عمل الحضانات، أوضحت الدائرة أن الأطفال الصغار يميلون بطبيعتهم إلى لمس الأشياء ووضع ما يحملونه في يديهم من ألعاب وغيرها من الأشياء في أفواههم؛ لذلك، يتطلب الحفاظ على صحة وسلامة الأطفال قدراً كبيراً من الوعي والحذر، خاصة أنهم قد لا يتحملون أثر المواد الكيميائية المستخدمة ضمن إجراءات النظافة المشددة والمتبعة حالياً كجزء من الإجراءات الوقائية المتخذة للتقليل من احتمالية انتقال عدوى فيروس كوفيد 19 (كورونا الجديد).

وعن الوقت المتوقع لعودة الأطفال للحضانات، بينت أن الجهات الصحية الحكومية تقوم بتقييم الوضع بشكل مستمر؛ لذا، يرجى الاستمرار بزيارة القنوات الرسمية للدائرة للاطلاع على آخر المستجدات فور حدوثها.

ونفت الدائرة قدرة الحضانات استيعاب أطفال في حالة عدم حصول والديهم على أي رعاية بديلة لأطفالهم، مشيرة إلى أنه سيتم إغلاق دور الحضانة خلال هذه الفترة وحتى إشعار آخر، ويُمنع استقبال الأطفال في جميع الأحوال.

وحول خيارات رعاية الأطفال البديلة للأهالي العاملين، نصحت الدائرة أولياء الأمور بالتنسيق مع جهات عملهم للحصول على الدعم اللازم، لحين تمكنّهم من إيجاد خيارات بديلة لرعاية أطفالهم، نافية قيام الحضانات بإرجاع أي مبالغ لأولياء الأمور نظير فترة تعليق دوام الحضانات.

كما أكدت على ضرورة التزام الحضانات بدفع رواتب الموظفين بالكامل كما هو مقرر خلال فترة تعليق دوامهم.

وحول كيفية قيام أولياء الأمور الاتصال بدائرة التعليم والمعرفة في حال كان لديهم أية أسئلة متعلقة بالمدارس، بينت أنها خصصت الرقم التالي للإجابة على كافة الاستفسارات الخاصة بالمدارس 1833 377 56 971+، فيما خصصت الدائرة الرقم التالي للإجابة على كافة الاستفسارات الخاصة بالحضانات 6570 588 58 971+.