رقمي المحظوظ..يبتسم لمواطن بالسحب الثالث في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

سلم جمال أحمد الطير رئيس مجلس إدارة هيئة الموارد العامة في رأس الخيمة المواطن فهد علي سعيد اليماحي – 22 عاما - الفائز الثالث بمبادرة رقمي المحظوظ الشهرية، شيكا بمبلغ 20 ألف درهم.

وقال جمال الطير في الحفل الذي نظمته هيئة الموارد العامة في قرية تسجيل السيارات "اينوك" بحضور العميد عادل بن نصيب النعيمي نائب مدير عام الموارد والخدمات المساندة في شرطة رأس الخيمة أن مبادرة رقمي المحظوظ تواصل حصد النجاحات من شهر لآخر منذ إطلاقها في ديسمبر الماضي حيث ساهمت في تشجيع ملاك وأصحاب المركبات على تسجيل مركباتهم في رأس الخيمة للدخول على السحب الشهري لهذه المبادرة والذي يتم بشكل الكتروني وفق أعلى معايير الشفافية والمصداقية وبالتالي امكانية فوزهم بالجائزة المالية المخصصة لها.

وأكد الطير، أن فريق العمل القائم على المبادرة يقوم بجهود حثيثة لإخراجها بالشكل المأمول الذي يلبي تطلعات جمهور المتعاملين ويحقق أعلى مستويات السعادة لديهم، معربا عن سعادته بفوز أحد مواطني الدولة بالسحب الثالث من مبادرة رقمي المحظوظ التي تندرج ضمن سلسلة متواصلة من المبادرات الحيوية التي تطلعها هيئة الموارد العامة.

من جانبه توجه المواطن فهد اليماحي بالشكر والامتنان إلى هيئة الموارد العامة في رأس الخيمة والقائمين عليها على هذه المبادرة التي تعزز قنوات التواصل بين الجهات الحكومية وأفراد المجتمع، معرباً عن سعادته بفوزه بالسحب الثالث من هذه المبادرة خاصة أنها المرة الأولى التي يسجل فيها مركبة في رأس الخيمة وهو ما يشكل دافعا قويا لتسجيل المزيد من المركبات مستقبلا، داعيا الأهالي إلى تسجيل مركباتهم ودراجاتهم النارية في رأس الخيمة للاستفادة من هذه المبادرة التي قد تكون مصدر سعادة لهم كما حدث له.