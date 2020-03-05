التعليم والمعرفة توضح أحقية أولياء الأمور باسترداد الرسوم

المصدر: أبوظبي - أحمد سعيد

أكدت دائرة التعليم والمعرفة أنه لا يحق لأولياء الأمور استرداد أي رسوم بعد الإعلان عن إغلاق المدرسة لمدة أربعة أسابيع، حيث إنّ المدارس ستواصل تقديم خدمات التعليم خلال العطلة، بما يتماشى مع خططها الأكاديميّة، ابتداءً من 22 مارس 2020، مشيرة إلى أن المدارس وضعت خطة للتعليم عن بعد، وسيقوم المعلمون بتقديم الدعم للطلبة خلال هذين الأسبوعين.

وحثت الدائرة في استفسارات نشرتها على موقعها الرسمي حول العطلة المدرسية والإجراءات المتبعة لضمان استمرارية تعليم الطلبة خلال الفترة القادمة، أولياء الأمور على دعم أبنائهم خلال هذه الفترة، وتشجيعهم على التواصل المستمر مع المدارس لمتابعة المسيرة التعليمية لأبنائهم.

وحول كيفية توفير المدارس التعليم عن بعد للطلبة، بينت أن المدارس تختلف في طريقة تقديم مناهجها التعليمية، ولها خططها الخاصة لتنفيذ عملية التعليم عن بعد.

وخلال الأسبوعين المقبلين، ستعمل دائرة التعليم والمعرفة بشكل مكثّف مع المدارس لتوفير الموارد التعليمية الإضافية للطلبة وأولياء الأمور، عند الحاجة. وعن المواد التي يتوجب على الطلبة دراستها خلال فترة التعليم عن بعد، أوضحت أن المدارس ستحدد الموادّ المطلوبة بناءً على متطلّبات المناهج الدراسيّة التي تتبناها.

وحثت كافة المدارس على تغطية المواد الأساسية: اللّغة العربيّة والرياضيّات والعلوم واللّغة الإنجليزيّة، وحول السماح للطلبة بإجراء الامتحانات الخارجية خلال فترة التعطيل، بينت الدائرة إنها ستعمل مع المدارس لضمان عدم تأثر الطلبة الذين من المقرر أن يخضعوا للاختبارات الخارجية خلال هذه الفترة.

ونفت الدائرة في ردها على استفسار حول استمرارية تقديم برامج إثراء الطلبة (Rize) بعد المدرسة خلال هذه الفترة، تقديم برامج إثراء الطلبة خلال عطلة الأربعة أسابيع، مشيرة إلى أنها تعمل حاليًا على توفير حلول بديلة عبر الإنترنت للطلبة المسجلين، على أن تقوم بمشاركة المزيد من المعلومات مع أولياء الأمور عبر الموقع الإلكتروني لبرامج إثراء الطلبة، ونصحت أولياء الأمور والطلبة بمتابعة حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على جميع الإعلانات الرسمية.

وحول ما إذا كانت المدارس ستستأنف عملها بعد أربعة أسابيع، بينت أن الجهات الصحيّة الحكوميّة ستقوم بتقييم الوضع بشكل مستمرّ خلال العطلة، على أن تقوم الدائرة ببث التحديثات عبر حسابتها الرسميّة على مواقع التواصل الاجتماعيّ (انستغرام، وتويتر) فور صدور أيّ قرارات متعلّقة بهذا الشأن؛ داعية أولياء الأمور والطلبة إلى الاطلاع على آخر المستجدات.

وعن تأثير الإعلان بتعطيل الدوام المدرسي على المدارس الآسيوية، أوضحت انه ينبغي أن تعتبر المدارس يوم الخميس الموافق لتاريخ 5 مارس 2020 هو آخر يوم دراسيّ، ويتوجّب احتساب درجات الطلبة وفقًا لذلك، مبينة انه لن يتمّ إجراء الاختبارات الداخليّة كما هو مقرّر مسبقًا، بينما ستعمل الدائرة مع المدارس لضمان عدم تأثّر الطلبة الذين يستعدّون للامتحانات الخارجيّة.