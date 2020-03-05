التعليم والمعرفة: سنستدعي الطلبة المبتعثين في الخارج إذا دعت الحاجة

المصدر: أبوظبي – أحمد سعيد

أكدت دائرة التعليم والمعرفة أنها على اطلاع تام بأوضاع الطلبة المبتعثين في الجامعات بالخارج وعلى تواصل دائم معهم، وتم تزويد الطلبة بالمواد التوعوية اللازمة للحفاظ على سلامتهم، بالإضافة إلى الدعم الذي يقدمه المرشدين إلى الطلبة، كما قامت الدائرة بتوفير رقم خاص للتواصل مع الأشخاص المعنيين في الدائرة، وحث الطلبة على متابعة النصائح الطبية التي تقدمها الجامعة والتواصل مع سفارة دولة الإمارات في بلد الدراسة إذا لزم الأمر.

وحول احتمالية استدعاء الطلبة المبتعثين في الخارج، أشارت الدائرة إلى أنها على تواصل دائم مع الطلبة والجامعات لمتابعة أوضاعهم، كما يتم التنسيق مع الملحقيات الثقافية المعنية والجامعات للتوصل إلى إجراء عاجل لإعادة الطلبة إلى موطنهم، إذا دعت الحاجة.

وأهابت الدائرة بالطلبة ضرورة التأكد من صحة المعلومات الواردة إليهم، واستسقاء المعلومات من المصادر الصحية الرسمية، وعدم تداول أي معلومات عن هذا المرض بشكل عام، للاستفسار أو للدعم الطبي يرجى التواصل مع خدمة "استجابة" في مركز العمليات – هيئة الصحة على الرقم التالي: 8001717