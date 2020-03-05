فهد الشيراوي ينفي صحة شائعة تأجيل الأعراس والملكات برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - احمد أبوالفتوح

نفى رجل الأعمال فهد الشيراوي مدير صالات الأعراس والمناسبات في رأس الخيمة، ل (البيان) شائعة تأجيل احتفالات الأعراس والملكات لمدة شهر كامل اعتبارا من يوم السبت المقبل، حيث لم تصل اي اخطار تفيد بذلك من الجهات المعنية.

وطالب الشيراوي من الجهات المختصة إجراء التحقيقات في تلك الرسائل التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون وجود مصدر رسمي يؤكد صحة تلك المعلومات، في ظل جهود الدولة وتعاملها بشفافية عالية في ملف الإصابة بفيروس (كورونا).

وأكد الشيراوي الذي يدير أكبر ٥ صالات للأعراس في رأس الخيمة، حرص الإدارة على تقديم المطهرات والعناية باليد في مدخل الصالات امام الضيوف لتطهير الأيدي قبل الدخول إلى قاعة الأعراس.