«أبوظبي للإسكان» يناقش تعزيز منظومة إسعاد المواطنين

المصدر: أبوظبي - البيان

بحث مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، تعزيز منظومة خدمة وإسعاد المواطنين، من خلال تقديم خدمات متميزة للمواطن، تركز على تبسيط رحلة المتعامل، وتقليل الوقت والجهد في التقديم واستلام الخدمة السكنية.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان لعام 2020، الذي عقد برئاسة جبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، وحضور كل من أعضاء مجلس الإدارة: سيف بدر القبيسي نائب رئيس المجلس، وسيف علي سيف القبيسي، وعبد الله عبد الحميد الساهي، وبشير خلفان المحيربي مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان بالإنابة.

توصيات

واستعرض مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، موجز التطورات والتوصيات في مجال طلبات القروض السكنية، اعتماد تصاميم المشاريع السكنية، والاطلاع على عرض حول الحلول والتوصيات، لتذليل المعوقات والتحديات في مشاريع الإسكان، ومتابعتها مع فرق العمل، لتنفيذ متطلبات مشاريع الإسكان، والتي تشمل كافة الشركاء المعنيين بتخطيط وتنفيذ مشاريع الإسكان وكافة مراحلها.

رفع الأداء

ووجّه المجلس، إدارة الهيئة، بالاستمرار في تبني المبادرات والمشاريع التي تسهم في رفع مستوى الأداء والإنتاجية، وبما يعزز تحقيق رؤية وأهداف الهيئة، وذلك انسجاماً مع تطلعات وتوجهات القيادة الحكيمة، نحو تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وعرض خلال الاجتماع، موجز التطورات والتوصيات، التي تضمنت محفظة المشاريع الرأسمالية للمشاريع الإسكانية، ومستجدات الأعمال في مشروع السمحة السكني، واعتماد تصاميم مشروع مدينة الرياض السكني. كما تم خلال الاجتماع، الاطلاع على الأحكام والقرارات الخاصة بتنظيم قطاع الإسكان بالإمارة، ومستجدات سير عمل شركة مدن العقارية، في مشروع أعمال البنية التحتية في مدينة الرياض.