تعاون بين «أبوظبي الحكومية» و«الابتكار العالمي»

المصدر: (أبوظبي - البيان )

وقّعت أكاديمية أبوظبي الحكومية أمس، مذكرة تفاهم مع معهد الابتكار العالمي، الرائد عالمياً في مجال التدريب المهني وشهادات الاعتماد، وذلك في مركز الشباب بأبوظبي.

ويهدف هذا التعاون إلى تحفيز وإثراء ثقافة الابتكار في القطاع الحكومي الذي يُعد ركيزة أساسية لتطوير العمل الحكومي وتعزيز التنافسية بحيث تكون حكومة أبوظبي في مصاف الحكومات الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم.

وبموجب مذكر التفاهم، سيتعاون الطرفان على تطوير البرامج المتعلقة بالابتكار والتفكير التصميمي، فضلاً عن توفير تقييمات الابتكار الحكومية وإنشات مختبر ابتكار مُعتمد في مدينة أبوظبي. كما ستضمن مذكرة التفاهم للأكاديمية وصول المشاركين في برامجها التعليمية إلى برنامج الاعتماد الشامل والمُثبت عملياً، والذي يُعد الأشهر على مستوى العالم.

وستوثّق شهادات الاعتماد التي يمنحها المعهد بشكل شامل مؤهلات الموظفين الحكوميين، مؤكدةً أنهم حصلوا على التعليم الأكاديمي اللازم إلى جانب الخبرة في مجال العمل، وأتقنوا المعرفة اللازمة والمهارات المطلوبة للتفوق في وظائفهم.

وقالت علياء عبد الله المزروعي، مدير عام أكاديمية أبوظبي الحكومية بالإنابة: «تسهم الرؤية الطموحة لحكومة أبوظبي في تعزيز التميز الحكومي في الإمارة، وينسجم ذلك مع رؤية أكاديمية أبوظبي الحكومية.

وقال أنتوني ميلز، المدير التنفيذي لمعهد الابتكار العالمي: نسعى إلى دفع عجلة التحول على مستوى الأفراد والمؤسسات، وتحضير العالم للتحديات التي تواجه الابتكار في بيئة العمل.