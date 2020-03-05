37746 تصر يح عمل من أبوظبي ودبي في الربع الأخير من 2019

المصدر: أبوظبي - وام

بلغ صافي تصاريح العمل التي تم إصدارها في أبوظبي ودبي خلال الربع الأخير من العام 2019 نحو 37746 تصريحاً، في مؤشر على حركة النشاط التي يشهدها سوق العمل في دولة الإمارات.

ويتم احتساب صافي التصاريح بعد خصم عدد التصاريح الملغاة من عدد التصاريح الجديدة التي تصدرها وزارة الموارد البشرية والتوطين.

97.4 %

ويشكل صافي عدد تصاريح العمل التي صدرت في إمارتي أبوظبي ودبي نحو 97.4 % من إجمالي عدد التصاريح الصادرة في جميع إمارات الدولة خلال الربع الأخير من العام 2019 وذلك بحسب البيانات الموثقة من قبل الوزارة.

تفاصيل

وتفصيلاً على مستوى الإمارتين فقد بلغ إجمالي عدد التصاريح الجديدة الصادرة في إمارة دبي 194200 تصريح خلال الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر من العام الماضي، في حين وصل عدد التصاريح الملغاة خلال الفترة ذاتها 177241 تصريحاً، وبذلك فقد بلغ صافي عدد التصاريح 16959 تصريحاً.

أما في إمارة أبوظبي فقد وصل إجمالي عدد التصاريح الجديدة المصدرة خلال فترة الرصد 111537 تصريحاً، وفي المقابل تم إلغاء 90750 تصريحاً، وبذلك بلغ صافي عدد التصاريح 20787 تصريحاً. وكانت أحدث التقارير الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين أظهر ارتفاع معدل التوظيف في دولة الإمارات بنسبة 2% على أساس ربع سنوي في الربع الأخير من العام 2019 مقارنة مع زيادة بنسبة 1.1% في الثالث من العام ذاته.

7 أنواع

يشار إلى أن سوق العمل في دولة الإمارات ينقسم إلى 7 أنواع رئيسية من المناصب، تشمل المديرين والمتخصصين والفنيين والكتبة ومهن الخدمات والمبيعات والعمال المهنيين والعمال غير المهنيين.

وأظهرت بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين أن جميع فئات العمالة سجلت ارتفاعاً في صافي تصاريح العمل في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2019 مقارنة بالعام السابق.