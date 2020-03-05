الإمارات تلبي نداء الأخوة الإنسانية

المصدر: (أبوظبي - موفق محمد)

قال حمد الرحومي، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي: إن الإمارات تقوم بالكثير من الأمور التي تعتبرها واجباً إنسانياً تجاه إخوتها في الإنسانية، فلم تنس يوماً أشقاءها وأصدقاءها في مِحَنهم، فتباشير خير الإمارات حكومةً وشعباً في كل أرجاء الدول العربية، وبالأخص الشعوب التي تحتاج إلى يد العون والمساعدة، فلبت نداء الأخوة الإنسانية، بكل صدر رحب ورحمة وسرعة استجابة.

وتابع: في ظل ما يشهد العالم اليوم من تخوّف تجاه التعامل مع المصابين من فيروس «كورونا»، نجد دولة الإمارات حريصة على مد يد العون والمسارعة في إجلائهم وتقديم كافة الخدمات الطبية لرعايا الدول، وفق أرقى الممارسات العالمية المتبعة، وهذا نهج تسير عليه دولة الإمارات أرسى دعائمه مؤسسة دولة الإمارات المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأضاف الرحومي: دولة الإمارات لا تعتبر ما تقدمه من خير للبشرية مِنةً أو جميلاً، بل واجب إنساني ووقوف مع أشقائها وأصدقائها، بما يؤكد دورها الإنساني في نشر المحبة والتسامح بين كافة دول العالم، مؤكدة في الوقت نفسه أن إجلاء رعاية تلك الدول يؤكد أن العمل الخيري يأتي في صدارة اهتمامات الإمارات إلى جميع أنحاء العالم.