إشادات أردنية بالبوصلة الإنسانية للإمارات

المصدر: (عمّان – ماجدة أبو طير)

أشار رئيس لجنة الأخوة الأردنية الإماراتية في مجلس الأعيان الأردني، سمير عبدالهادي، إلى أن هذا التوجه الإماراتي في نقل العالقين من ووهان، موقف إنساني نفتخر به ويؤكد أنّ الإمارات تقوم بدور كبير وبشكل مميز تجاه القضايا الإنسانية في مختلف المواقع.

فالاهتمام بالعالقين في مقاطعة هوبي الصينية وتقديم العلاج لهم قبل العودة لبلدانهم يأتي إيماناً بوحدة المصير وأن الإنسانية هي البوصلة الأولى والأهم للتحرك.

من جهته، أكد وزير الصحة الأسبق د. غازي الزبن لـ«البيان»، أن هذا الموقف الإنساني نفتخر به، ففي هذا الظرف الحساس يشكل هذا التحرك في غاية الأهمية، وهذا يرتكز على الأخلاق العربية الأصيلة لإغاثة الملهوف ونجدة المحتاج.

ويعكس ثوابت إنسانية عريقة تقوم على الرحمة. يضيف: نثمّن للإمارات هذه الخطوة المهمة، فهذه الدولة ربطت القول بالفعل، فالكثير عرفوا عن هؤلاء المحتاجين، ولكننا لم نشهد التحرك للأسف.

إضافة إلى أن استقبال العالقين يظهر التفكير العميق لدى القيادة الإماراتية والسعي إلى التكاتف والتعاون مع الأشقاء والأصدقاء.

وثمّنت عضو مجلس النواب الأردني عليا أبو هليل، دور الإمارات في استقبال العالقين، وتؤكد أن هذه الخطوة ليست مستغربة، فهنالك دوماً أدوار إيجابية لدولة الإمارات الشقيقة.

ومن هنا تجدد أبو هليل الدعوة لكل الدول العربية والغربية إلى أهمية التعاون والسير على نموذج الإمارات للتغلّب هذه الأزمة التي يمر بها العالم.