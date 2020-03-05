سياسيون بحرينيون: الإمارات تقوم بدور إنساني محوري ومهم

المصدر: المنامة - إبراهيم النهام

ثمّنت فعاليات سياسية بحرينية المبادرة الإماراتية الإنسانية لإجلاء العالقين من رعايا دول صديقة وشقيقة من مقاطعة هوبي الصينية للإمارات، مؤكدين أن الإمارات سبّاقة دائماً في نصرة الشعوب، مؤكدين أن الإمارات تقوم بدور إنساني محوري ومهم.

وقال عضو مجلس النواب البحريني محمد بو حمود، إن الإمارات كانت سباقة على الدوام في نجدة الشعوب ومساعدتها وفي مد يد العون وإغاثتها منذ بدايات تأسيس الدولة وحتى اللحظة.

وأضاف بوحمود في تصريح لـ«البيان» من العاصمة البحرينية المنامة بأن تغريدة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تسير في سياق هذا المسار، وفي ذلك دروس مستفادة للجميع بالأخلاق والقيم الرفيعة.

وقال بوحمود، إن مواقف الإمارات المشرفة هي محل تقدير وإكبار من قبل القيادة البحرينية والشعب البحريني، وهذه المواقف تعزز من اللحمة ومن وشائج القربى ورباط الدم، وشكراً للإمارات قيادة وشعباً.

من جهته، أكد المحلل السياسي البحريني سعد راشد أن الإمارات تقوم بدور إنساني محوري ومهم على المستوى الخليجي والعربي والدولي لما تقوم فيه من مبادرات إنسانية فريدة من نوعها. وقال إن المبادرة الخيرة في إجلاء الرعايا العرب وغيرهم من الصين، تأتي في إطار الحرص الذي توليه الدولة في الاهتمام والتعاون المشترك العربي في إجلاء العالقين من رعايا الدول من مقاطعة هوبي.

وأشار إلى أن الإمارات سباقة بالعمل الإنساني في جميع المحافل والأزمات التي تتطلب تكاتف الجميع ودوماً نراها في الصف الأول للدفاع والمساهمة في حفظ كرامة الإنسان الخليجي والعربي، منوهاً بأن موقف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان جعلتنا فخورين بأننا نملك هذه الشخصية التي أخذت على عاتقها تحمل مسؤولية نقل العالقين في الصين.

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تحدثت مستشار شؤون الإعلام بوزارة شؤون الإعلام البحرينية لولوه بو دلامه عن المبادرات الإماراتية الإنسانية مستذكرة مبادرة إرسال طائرة محملة بـ8 أطنان من الأدوية ومعدات الفحص لمساعدة إيران بمكافحة كورونا الذي انتشر على نطاق واسع في البلاد.