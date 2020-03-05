حمدان بن زايد: الإمارات وطن الإنسانية وملاذ آمن للجميع

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، أن الإمارات وطن الإنسانية وملاذ آمن للجميع، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال في تدوينة عبر «تويتر»: «بتوجيهات رئيس الدولة وأوامر محمد بن زايد تستقبل الإمارات ضيوفها في المدينة الإنسانية بأبوظبي بعد أن تم إجلائهم من الصين، الإمارات وطن الإنسانية وملاذ آمن للجميع، وجهنا كوادر الهلال الأحمر ومتطوعيه لتقديم الدعم النفسي، وتوفير الاحتياجات اللازمة لرعايا الدول الشقيقة والصديقة..».