محمد بن زايد: حللتم أهلاً ونزلتم سهلاً

المصدر: دبي - البيان

رحّب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بكل ضيف وصل إلى الإمارات بعد إجلائه من الصين، في رسالة خاصة وشخصية منه، مطمئناً قلوبهم ومرحباً بهم بين أهلهم وأصدقائهم. وتالياً نص الرسالة:

«ابني / ابنتي

ندرك صعوبة مغادرة مكان كان لك داراً آمنة، خاصة وأنك تغادر بسبب أزمة غير متوقعة إلى أرض جديدة قد لا تعرف فيها أحداً ولهذا أحببنا أن نرحب بك شخصياً في الإمارات.

نريدك أن تطمئن بأنك بين أهلك وأصدقائك، وأنك ضيف عزيز مكرم، وسنوفر لك الرعاية الصحية الكاملة وكل ما يلزمك لمتابعة الرحلة إلى وطنك متى كان ذلك آمناً لك.

حللت أهلاً ونزلت سهلاً

محمد بن زايد آل نهيان».