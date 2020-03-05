رئيس موريتانيا: نشكر قيادة الإمارات

المصدر: (دبي - البيان)

وجه الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، شكره وامتنانه إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على إجلاء الموريتانيين الأربعة، وقال الرئيس الغزواني في تدوين حسابه في موقع التواصل الاجتماعي في «تويتر»:

«بالغ الشكر والامتنان لسمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد على إجلائهم لمواطنينا الأربعة من الصين، ونحن بهذه المناسبة نطمئن الشعب الموريتاني على وضعهم الصحي ونعتبرهم في أياد أمينة وفي بلدهم الثاني».