هزاع بن زايد: محمد بن زايد رائد المبادرات الإنسانية

المصدر: أبوظبي - البيان

أكــــــــــد سمو الشيخ هزاع بـــــــن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمــــــــــارة أبوظبي، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القــائـــــــــــد الأعلى للقوات المسلحة، رائــــــــــــد المبادرات التي تخدم الإنسانية وتعزز السلم العالمي، وقال عبر «تويتر»: «المتابعة الدؤوبة للشيخ محمد بن زايد، توجت بنجاح إجلاء العالقين مـــن رعايا الدول الشقيقة والصديقة في مقاطعة هوبي بالصين إلى الإمارات، في الأزمات تزداد الحاجة إلى التعاون ومعاً تستطيع البشرية مواجهة التحديات، والشيخ محمد بن زايد رائد المبادرات التي تخدم الإنسانية وتعزز السلم العالمي»