«دبي للقرآن» تواصل تلقّي طلبات المشاركة بمسابقة راشد بن محمد

المصدر: دبي - البيان

تواصل اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم تسلُّم طلبات المشاركة في مسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم لأجمل ترتيل في دورتها الرابعة عشرة لعام 1441هـ - 2020م، وذلك حتى 12 من مارس الجاري.

تنافس

وقال المستشار إبراهيم محمد بوملحه، مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية، رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، إن مسابقة الشيخ راشد بن محمد لأجمل ترتيل تعد أحد الفروع الرئيسة للجائزة، إذ يجري تنظيمها سنوياً، ويتنافس فيها عدد كبير من حفظة كتاب الله من المواطنين والمقيمين في الدولة.

وتهدف إلى اكتشاف المواهب من أصحاب الأصوات الجميلة، سواء في ترتيل القرآن الكريم أو في الأذان أو الإقامة، وشارك خلال الدورات السابقة عدد كبير من المواطنين والمقيمين الذين تميزوا بحسن الصوت وجمال الترتيل.

وأضاف بوملحه أن اللجنة المنظمة ستبدأ بعد انتهاء فترة التسجيل مرحلة التصفيات التمهيدية، تتبعها التصفيات النهائية لجميع الفئات، وتبدأ التصفيات التمهيدية في الحادي والعشرين من مارس 2020 حتى التاسع من أبريل 2020، وتضم المسابقة خمس فئات، هي: فئة «براعم القرآن»، وهم الذين لا تتجاوز أعمارهم 13 عاماً، وفئة «فتيان القرآن» الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و25 عاماً، وفئة «شباب القرآن» الذين تتجاوز أعمارهم 25 عاماً، وفئة «أئمة المساجد»، ويسمح بالمشاركة لأئمة المساجد والوعاظ والخطباء، ومقيمي الشعائر في الإمارات، وفئة «الأذان والإقامة»، ويسمح بالمشاركة فيها للمواطنين والمقيمين.

شروط

وذكر بوملحه شروط المشاركة قائلاً: «يشترط أن يكون المتسابق من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي المقيمين في الدولة إقامة دائمة أو الوافدين المقيمين من الجنسيات الأخرى، ويشترط أن يكون لديهم إقامة سارية المفعول في الدولة، ولا يقبل اشتراك حاملي تأشيرات الزيارة في المسابقة، وأن يكون المتسابق متقناً لأحكام التجويد ومخارج الحروف، وأن لا تكون للمتسابق في جميع الفئات أي تسجيلات قرآنية خاصّة به في الأسواق والإذاعات والمحطات التلفزيونية، كما يحق للمتسابق في دورات سابقة المشاركة إذا لم يكن قد تأهل ضمن المشاركين في المنافسة النهائية».

جوائز

وعن الجوائز والمكافآت التي سيحصل عليها المشاركون، أفاد محمد الحمادي، مدير الموارد البشرية وتقنية المعلومات، المكلف بمهام وحدة المسابقات، بأن اللجنة المنظمة رصدت جوائز مادية مجزية تشجيعاً منها للموهوبين وأصحاب الأصوات الجميلة، إذ سينال الفائز الأول من فئة البراعم مبلغ 7000 درهم، و5000 درهم للثاني، و4000 درهم للفائز الثالث، أما فئة الفتيان فينال الأول مبلغ 10000 درهم، والثاني 8000 درهم، والثالث 6000 درهم، أما فئة الشباب فينال الفائز الأول مبلغ 14000 درهم، والثاني مبلغ 12000 درهم، والثالث 10000، أما فئة أئمة المساجد فسيحصل صاحب المركز الأول على مبلغ 16000 درهم، والثاني على مبلغ 14000 درهم، والثالث على مبلغ 12000، أما فئة أجمل أذان وإقامة فيحصل الأول على مبلغ 8000 درهم، والثاني على مبلغ 6000 درهم، والثالث على مبلغ 4000 درهم.