خليفة يعيّن مديراً عاماً للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية

المصدر: (أبوظبي - وام)

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً رقم «44» لسنة 2020 بتعيين محمد سيف خلفان الهاملي مديراً عاماً للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.

وكان الهاملي قد شغل مناصب عديدة ومختلفة في العمل الحكومي والخاص وله خبرة تمتد لأكثر من 25 سنة في إدارة الخدمات المالية، شغل خلالها منصب المدير التنفيذي لقطاع الاستثمار في الهيئة منذ عام 2012، ومنصب الرئيس التنفيذي في رويال كابيتال أبوظبي، ومدير أول في دائرة الدخل الثابت والخزينة بجهاز أبوظبي للاستثمار.

ويحمل محمد سيف خلفان الهاملي شهادة الماجستير في الاقتصاد من جامعة بوليتكنيك وبكالوريوس في علوم الاقتصاد من جامعة بوليتكنيك في الولايات المتحدة الأمريكية.