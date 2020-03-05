«إسلامية دبي» ترعى المساجد بمعايير عالمية تعزيزاً لدورها في المجتمع

المصدر: دبي - البيان

تعمل دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي في خدمة المساجد بالإشراف على بنائها، وذلك لما تنطوي عليه من مقاصد نبيلة، وما تضيفه إلى الجوانب الحضارية والثقافية والاجتماعية، فعمارة المساجد يكون إما بإقامتها وترميمها وصيانتها، وإما بالصلاة، والذكر والدعاء، وإقامة دروس العلم فيها، محققة بذلك رؤيتها، لتكون الوجهة الريادية الإسلامية والخيرية المستدامة في عمارة المساجد على مستوى إمارة دبي.

وقال محمد علي أحمد بن زايد الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع شؤون المساجد: إن الدائرة تسعى دائماً في ضوء توجيهات قيادتنا الرشيدة، إلى تحقيق الاحترافية في رعاية المساجد وفق ضوابط عالمية، ورؤية مستقبلية، لتحقيق التميز والريادة، وفق أسس علمية سليمة وضوابط منهجية من شأنها أن ترفع من مستوى الخدمات الإسلامية المجتمعية المختلفة في الإمارة بتأمين آليات وعمليات معتمدة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، تعزيزاً لدور المساجد وأهميتها.

مسطحات خضراء

وأوضح م. محمد جاسم المنصوري، مدير إدارة هندسة ورعاية المساجد بالدائرة أن الإدارة تقوم بمهام متنوعة في نطاق بناء المساجد ورعايتها واستدامتها بناء على المعايير العالمية والدولية، أهمها تأمين المساحات الخضراء للمساجد، والإسهام في إظهار الشكل الجذاب والمعاصر وفق معايير البناء المعتمدة للمساجد، مؤكداً أن عدد المساجد التي يتوفر بها مساحات مخصصة للزراعة بلغ 394 مسجداً، منها 202 مسجد بمنطقة ديرة و136 مسجداً بمنطقة بر دبي و49 مسجداً بمنطقة ريف دبي وحتا، بالإضافة إلى 7 مبانٍ تابعة للدائرة، مشيراً إلى أنه تم زراعة وتشجير 19 مسجداً بقيمة 411178 درهماً العام الماضي.

معايير ومواصفات

وتعتمد الدائرة مخطط بناء المسجد بناء على مطابقته للمواصفات والشروط الخاصة بدليل بناء المساجد، وعليه يتم توجيه استشاري البناء للحصول على رخصة بناء من بلدية دبي، يتم تسليم نسخة منها للدائرة للبدء في البناء، بحيث تكون ضمن عمليات إدارة هندسة ورعاية المساجد استلام المساجد القائمة، والإشراف على بنائها ومطابقتها للمعايير المعتمدة من الدائرة من أجهزة الصوت والتبريد والتكييف، والسجاد، وغيرها من الأمور الهندسية التي تدعم الاستدامة.

صيانة المساجد

كما تستقبل الإدارة طلب عدم ممانعة من إضافة أو توسعة المساجد، أو تحديث التصاميم فيها، أو إعادة بناء المساجد القائمة، بناء على دليل معايير بناء المساجد، ويتم تحديد اتجاه القبلة لمنشآت جديدة أو قائمة.

هذا وقد تمت صيانة 13 مسجداً صيانة شاملة بقيمة 4938610 دراهم، بينما تم صيانة 25 مسجداً جزئياً بقيمة 1584213 درهماً، وقد تم عمل أصباغ داخلية وخارجية لـ 17 مسجداً بقيمة 2507112 درهماً.

وأكد مدير إدارة هندسة ورعاية المساجد أن الإدارة تقوم بتقديم استشارات لرعاة المساجد، وهم المتبرعون المتكفلون بتمويل إنشاء المساجد، سواء كانوا من المتبرعين بشكل فردي أو من قبل جهة حكومية أو خاصة، كما تعمل على خطة تشغيل وافتتاح المسجد لروادها المصلين.

هذا وتشرف دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري على مساجد إمارة دبي، بتوفير خدماتها وتطوير الكوادر العاملة فيها في ضوء أرقى المستويات المعتبرة في هذا المجال تعزيزاً لدور المساجد وأهميتها.