«ورشة دبي» تنال مطابقة منشآت إصلاح خدمة المركبات

المصدر: (دبي - البيان)

حازت «ورشة حكومة دبي» على شهادة التصنيف وفق النظام الإماراتي لمتطلبات مطابقة منشآت إصلاح ومراكز خدمة المركبات، لتنضم بذلك إلى أوائل الجهات التي امتثلت اختيارياً لقرار مجلس الوزراء رقم 61 لعام 2019 لتقييم منشآت ومراكز وورش عمل المركبات في دولة الإمارات.

وسلم معالي المهندس سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة «هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس»، الشهادة لعقيل مصطفى الجناحي، مدير إدارة الصيانة الهندسية نيابة عن ورشة حكومة دبي، وذلك بحضور عبد الله المعيني، مدير عام «هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس»، خلال حفل خاص أقيم لتكريم 16 شركة كبرى حصلت على شهادات التصنيف التي تمهد الطريق أمام توحيد إجراءات ونوع الخدمات المقدمة لضمان عدالة المنافسة ورضا المتعاملين.