خالد بن محمد بن زايد يزور منصة الابتكار الاجتماعي «أخذ وعطاء»

المصدر: أبوظبي - البيان

زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، أمس، منصة الابتكار الاجتماعي «أخذ وعطاء» من هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» التي أطلقتها في ياس مول قبل أربعة أسابيع، وتضمنت فعالياتها المتعددة أكثر من 52 جلسة حوارية وورشة عمل تفاعلية، وشارك فيها 4 متحدثين عالميين، واستقطبت أكثر من 1500 زائر.

واستمع سموه لشروح من سلامة عجلان العميمي، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية معاً حول أحدث مشاريع ومبادرات الهيئة المبتكرة، إضافة إلى البرنامج المكثف الذي شهدته المنصة وركز على تسهيل لقاء الجمهور بروّاد الأعمال الاجتماعيين، والتعرف إلى طرق مبتكرة لتحقيق أثر اجتماعي إيجابي في أبوظبي، وكذلك تعريف الزوار بمحاور عمل هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، والاطلاع على فرص التطوع المتاحة في الإمارة.

كما تفقّد سموه الأقسام الخمسة للمنصة، وهي: «انضم إلينا»، و«تزوّد بالإلهام»، و«تعلّم من الآخرين»، و«كوّن معارف جديدة»، و«شارك بأفكارك».