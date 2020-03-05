شرطة عجمان تستعرض ممارساتها الإعلامية

المصدر: (عجمان - البيان)

استقبلت القيادة العامة لشرطة عجمان وفداً من إدارة الاتصال الحكومي بمدينة الشيخ خليفة الطبية بعجمان للاطلاع على أفضل الممارسات في قسم الإعلام والعلاقات العامة، ضمن إطار تحقيق الريادة المؤسسية وتعزيز الشراكة المجتمعية مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية في الدولة.

وكان في استقبال الوفد الرائد نورة سلطان الشامسي، رئيسة قسم الإعلام والعلاقات العامة، الذي ترأسه صالح حمد الجنيبي، مدير إدارة الاتصال الحكومي في مدينة الشيخ خليفة الطبية بعجمان، بحضور عدد من موظفي إدارة الاتصال الحكومي، ورحبت بزيارتهم، مؤكدةً أن شرطة عجمان تحرص على تعزيز تعاونها وتبادل خبراتها مع شركائها.