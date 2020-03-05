«إسعاد» تجدد عقدها مع «ميديكيلينك»

المصدر: (دبي - البيان)

جددت لجنة بطاقة إسعاد التابعة لشرطة دبي تعاقدها مع مجموعة «ميديكيلينك ميدل إيست» الطبية، للعام الثاني على التوالي، مقدمةً عرضاً حصرياً جديداً يشمل خصم بنسبة %30 على جميع الخدمات الطبية التي لا يشملها التأمين في جميع فروع مجموعة «ميديكيلينك ميدل إيست» الطبية، والتي تضم 7 مستشفيات و20 عيادة في كل من أبوظبي، ودبي، والعين.

وقّع عقد التجديد في مقر اللجنة بالإدارة العامة للتدريب في أكاديمية شرطة دبي منى العامري، رئيسة لجنة بطاقة إسعاد، وأحمد علي، المدير التنفيذي للمجموعة.

وبموجب هذا التجديد، تقدم مجموعة «ميديكيلينك ميدل إيست» الطبية لحاملي بطاقة إسعاد الخصم المتفق عليه، وفي المقابل تلتزم لجنة «إسعاد» بالتسويق والإعلان عن المجموعة.