شرطة دبي تحقّق أمنية طالب بالاطلاع على خدماتها

المصدر: دبي - البيان

استقبل اللواء محمد سعيد بخيت، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي في شرطة دبي، الطالب مازن عبد الله، البالغ من العمر 16 عاماً، الذي كانت لديه أمنية زيارة القيادة العامة لشرطة دبي، والاطلاع على خدماتها، والحصول على جولة في الدوريات الفارهة.

ورحب اللواء بخيت بالطالب ووالدته اللذين حضرا إلى القيادة العامة بصحبة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي التي كانت قد قدمت طلباً إلى شرطة دبي من أجل تحقيق أمنيته، ضمن برنامج خاص تنفذه اسمه «تحقيق أمنية يتيم»، وكان والد الطالب يعمل في المجال العسكري قبل وفاته، ما أدى إلى رغبته في الاطلاع والتعرف إلى العمل الشرطي والجوانب العسكرية فيه، لكونه يرغب مستقبلاً في أن يدخل هذا المجال سيراً على خطى والده.

وقدّم اللواء بخيت شرحاً للطالب عن عمل الشرطة في تعزيز الأمن والأمان للناس والعمل على إسعادهم، وقدّم له مجموعة من النصائح والإرشادات، فيما حصل الطالب على جولة في إحدى الدوريات الفارهة لشرطة دبي التي نالت إعجابه.

من جانبها، قدمت عائشة إبراهيم، رئيسة وحدة توعية المجتمع في هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، الشكر الجزيل إلى إدارة العلاقات المجتمعية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في القيادة العامة لشرطة دبي، لتعاونها في تحقيق أمنية الطالب اليتيم، مؤكدةً أن الهيئة تحرص على تحقيق أماني الأيتام ضمن مبادرتها «تحقيق أمنية يتيم».