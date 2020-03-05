افتتاح مسجد «بيعة الرضوان» بالسيوح 2 في الشارقة

المصدر: (الشارقة - البيان)

افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة مسجد «بيعة الرضوان» بمنطقة السيوح 2 في مدينة الشارقة، حيث يتسع لـ260 مصلياً ومصلية، في إطار الخطة الاستراتيجية للدائرة لافتتاح 50 مسجداً خلال 2020، لمواكبة النهضة والتوسع العمراني بالإمارة.

شهد الافتتاح العقيد جاسم محمد الخيال مدير عام الإدارة العامة للحرس الأميري بالشارقة، وعبد الله خليفة يعروف السبوسي مدير دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، وأعضاء لجنة افتتاح المساجد بالدائرة وأهالي المنطقة، حيث أدى الحضور صلاة المغرب في المسجد، ثم اطلعوا على مرافقه.

شيد المسجد وفق الطراز المعماري الإسلامي الحديث بقبة دائرية ومنارة تعلوه بارتفاع 15 متراً، على مساحة أرض إجمالية تبلغ 4098 متراً مربعاً، تضم المسجد الذي يتسع لـ260 مصلياً ومصلية، ومرافقه الخدمية.

وأكد السبوسي أن دائرة الشؤون الإسلامية تقتفي نهج صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، في رعاية المساجد وتشييدها والاهتمام بها، حيث تقدم الدائرة وبالتعاون مع الجهات والدوائر الحكومية الأخرى كافة التسهيلات.