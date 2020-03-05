بلدية العين تطلق 9 منصات جديدة للتسجيل الذكي

المصدر: (العين - وام)

أطلقت بلدية مدينة العين 9 منصات ذكية ضمن مشروع المنصات الذكية على مستوى قطاعات ومراكز البلدية، وذلك ضمن خطة متكاملة لتبني تقنيات التحول الرقمي في مجال خدمة المتعاملين وتحسين رحلتهم، بما يتماشى مع أهداف حكومة أبوظبي وسعياً للتحول الرقمي الكامل في المستقبل.

وقامت البلدية بخطوات عدة للتحول الرقمي للخدمات، وذلك من خلال إطلاق منصات التسجيل الذكي في عدد من مراكز خدماتها، ما رفع مؤشر نسبة استخدام الخدمات الرقمية من قبل الجمهور إلى 83% خلال الربع الرابع من العام 2019.

وتسعى بلدية مدينة العين لتوفير جميع خدماتها من خلال المنصة الذكية الموحدة لبلديات إمارة أبوظبي، ليكون بمقدور المتعامل الحصول على جميع خدمات البلدية واختيار الخدمة، التي يرغب بها لإنجازها عبر هذه المنصة، التي تساعد المتعامل في إنجاز معاملاته بسرعة دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة.

وأسهم توفر الخدمات بشكل رقمي في تقليل زيارة المتعاملين وطلب الخدمات من خلال مراكز الخدمة، فيما لا تزال المراكز تقدم خدماتها لأصحاب الهمم وكبار المواطنين والراغبين في الاستفسار أو الحصول على بعض الخدمات.