تأهيل مواقع ألعاب 3 حدائق في مدينة خليفة بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية مدينة زايد، تأهيل مواقع ألعاب 3 حدائق في البر الرئيس بمدينة خليفة، بتكلفة مالية 3 ملايين و485 ألف درهم، وذلك بهدف توفير مساحات ترفيهية مثالية للعائلات والأطفال، وتعزيز التواصل بين أفراد المجتمع، وتقديم مرافق ذات خدمات عامة عصرية لقاطني وزوار مدينة خليفة ضمن بيئة حضارية آمنة.

وأنجزت بلدية مدينة أبوظبي أعمال صيانة صب أرضيات الألعاب، وتأهيل المظلات، بعدد من حدائق مدينة خليفة، حيث بلغ عدد الحدائق التي تم تأهيلها (3) حدائق بالأحواض أرقام (SE-24 وSE-2 وSW-3)، وذلك لرفع معايير السلامة بها وتحسين المظهر العام لمستخدمي مرافق الحدائق حسب المواصفات والمعايير المعتمدة عالمياً.

وتأتي هذه الأعمال ضمن إطار خطة بلدية مدينة أبوظبي التطويرية للعام 2020 لرفع كفاءة المرافق والأماكن العامة، خصوصاً الحدائق، لما لها من دور كبير وفاعل في إدخال السعادة على أفراد المجتمع.